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Закон про нацбезпеку: для чого він Україні і що змінить

Швидко розглянувши на ранковому засіданні понад 200 поправок і пропозицій, народні обранці під наглядом секретаря РНБО Олександра Турчинова доволі дружно натиснули зелені кнопки ЗА закон Про національну безпеку України.

Ухвалений документ передбачає скасування 3-х окремих законів: про основи національної безпеки, цивільного контролю над військовими і правоохоронними органами, та організацію оборонного планування.

Згідно із ухваленим законом: вже із 2019-го в Україні має бути цивільний міністр оборони і його заступники, а призначати їх будуть у парламенті. А от посади начальника Генерального штабу і Головнокомандувача збройних сил будуть розмежовані. Призначати і звільняти Головнокомандувача буде Президент.

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Також законом встановлюється парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України. Це не тільки реформування збройних сил України, це і приведення їх у відповідність до стандартів НАТО. Україна і ВРУ визначила стратегічним напрямом нашої держави – це вступ в НАТО.

Петро Порошенко заявив, що європейська та євроатлантична інтеграція – незмінний курс України, який необхідно закріпити в Основному законі нашої держави.

Також на ранковому засіданні народні обранці фактично дали старт створенню Вищого Антикорупційного суду. Спершу депутати включили до порядку денного, а потім  і ухвалили два закони, що дозволяють почати реальне створення Антикорупційного суду України. Суто технічний документ підтримали 265 слуг народу.

До слова, Гройсман заявив, що правоохоронці готують провокації проти прем’єра і міністрів.

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