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Заліз подивитися: на Черкащині хлопчик ледь не загинув у електропідстанції

Надзвичайна ситуація на Черкащині: відкрита електропідстанція ледь не вбила дитину. У місті Ватутіне 9-річного хлопчика вразило струмом у десять тисяч вольт.

Хлопчина з товаришем гралися біля станції і з цікавості залізли в неї. Нині Юрко в реанімації у важкому стані.

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Про відкриту підстанцію влада міста знала, і лише після інциденту закрила вхід, а енергетики виправдовуються, що підстанції – ласий шматок для злодіїв. Їх постійно розкрадають, виносять метали, зливають масло, і вони не встигають терміново усюди латати діри.

Раніше Факти ICTV писали про міст смерті на Прикарпатті, яким приходиться ходити і їздити людям на роботу.

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