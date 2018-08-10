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Залучити людей до розвитку своїх сіл: проект Віталія Жеганського в Нових лідерах

Децентралізація в Україні стартувала 4 роки тому. Однак досі не всі розуміють, як реформа працює. Долучити мешканців Дніпропетровщини до участі в житті територіальних громад – таке завдання перед собою поставив Віталій Жеганський. Працює над просвітницьким проектом уже майже півтора року.

Усього на Дніпропетровщині  утворили 61 територіальну громаду, проект Віталія Жеганського охоплює чотирнадцять з них – це майже кожна четверта ОТГ. До них – приїздить з тренінгами та семінарами – дає покрокові інструкції: як звичайним людям ефективно взаємодіяти з місцевою владою.

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Любимівська ОТГ об’єдналась у січні цього року. Вона невелика – всього 3700 жителів. Невеликий і бюджет – 20 мільйонів гривень на рік. Але навіть за ці гроші, при правильному плануванні, можна розв’язати проблеми із транспортом, енергоефективністю та навіть – з централізованим водопостачанням.

Лише за минулий місяць разом з командою Віталій Жеганський провів чотирнадцять дводенних семінарів у громадах Дніпропетровщини. Результат – десятки проектів, які нині успішно втілили в життя. Пояснити людям, як покращити якість життя в об’єднаних громадах  – головна мета проекту Віталія Жеганського. Тоді , впевнений чоловік, зменшиться й кількість тих , хто виїжджає з України жити за кордон.

До речі, в Дніпрі розповіли подробиці реконструкції центрального парку: проект Сергія Головацького в Нових лідерах

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