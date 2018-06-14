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Замість доріг – Венеція! Чернівці і Хмельницький пішли під воду

Чернівці сьогодні зранку знову накрила потужна злива. Вже без граду і буревію, але опадів випало стільки, що дороги знову перетворились на річки.

На десятках вулиць потопи, автівки по вікна у воді. Затопило знову і залізничний вокзал, лише вчора увечері там відкачали воду від попередньої зливи.

Також у Чернівцях стали усі тролейбуси, тож люди йшли на роботу пішки. Нині дощ вже закінчився, але синоптики попереджають про нові погодні випробування.

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Також злива та ще й з градом пройшлась Хмельницьким – буквально за лічені хвилини місто перетворилось на Венецію – затоплені  десятки вулиць.

Спочатку під воду пішов центр міста , а потім і околиці. Така ситуація там щороку, бо ливневі каналізації не можуть впоратись із великими потоками води.

Завтра у Хмельницькому очікують  погіршення погодних умов. А також  грози, шквальний вітер і град будуть на заході та у центрі України.

До слова, протягом найближчої доби є небезпека гроз, шквалів та злив у кількох областях України.

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