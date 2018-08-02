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Замість іграшок – боротьба за життя: 5-річна дівчинка стрімко втрачає зір

Вона мала би мріяти про іграшки або велосипед, як всі діти, насправді ж мріє вижити і народити купу дітей.

5-річна Аміна з Сумщини вже рік бореться зі страшною недугою – злоякісною пухлиною головного мозку.

Піддається лікуванню недуга важко, та ще й давить на очі, і дівчинка стрімко втрачає зір.

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На лікування Аміни потрібні кошти, однак мама вже вибилася з сил – виховує дівчинку сама, родина просто виживає на дитячу пенсію.

Допомогти Аміні: 5168 7573 5478 9200

Мама Аміни: Кулішова Маргарита Олександрівна

Нагадаємо, на Черкащині хлопчик ледь не загинув у електропідстанції.

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