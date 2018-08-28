З громовиці та вимочена у гарячій сироватці: секрети створення трембіти

Замість мобільного телефону – трембіта. На Закарпатті досі користуються цим дивовижним музичним інструментом.

Тут вміють розрізняти за інтонацією, коли трембіта звучить сумно, а коли весело. Єдине, що майстрів, які їх виготовляють меншає. Один із них, житель гірського селища Міжгір’я, розкрив секрети створення цього диво-інструменту.

Для трембіт майстер використовує лише дерево-громовицю. Це смерека, в яку влучила блискавка. Її ретельно шукає в горах. Бо зроблена з такого матеріалу трембіта – звучить найкраще.

Вся робота майстра – ручна. Спочатку із колоди вирізає заготовку для трембіти, надає їй форми. Довжина – три метри. Щоб витесати трембіту зсередини, дерево розколює навпіл.

Дивіться: Ековідпочинок на Прикарпатті: що пропонують, ціни та як доїхати

Серцевину з обох половинок вибирає акуратно, щоб стінки трембіти по всій довжині були лише два міліметри завтовшки.

Витесані стамесками половинки трембіти Василь вимочує у гарячій сироватці з овечого молока.

До слова, на Львівщині пройшов етнофестиваль на честь Івана Франка.

Опубліковано Серпень, 28 в 14:05



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.