Замки, фортеці та маєтки – Україна та Польща знімуть фільми про пам’ятки архітектури

Надзвичайні принади Хотина та велич Кам’янець-ПодІльської фортеці – у двохвилинному сюжеті.

Це відоепутівник, який створили польські та українські історики. З цих двох містечок стартує унікальний кінопроект Україна і Польща. Слідами історичної спадщини.

У 100 міні-фільмах покажуть сотню відомих і не дуже маєтків, садиб, замків та фортець, які будували та удосконалювали за часів Речі Посполитої.

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Понад 700 тис грн на реалізацію дало Міністерство закордонних справ Польщі. Тож команда істориків та техпрацівників взялися за справу.

У серіалі покажуть 100 пам’яток періоду Речі Посполитої, яка існувала на території України, Білорусі, Польщі та Литви.

Тоді будували монументальні костели, маєтки та фортеці. Основна робота – зйомки дроном. Тексти пишуть історики.

Усі міні-фільми озвучать 3-ма мовами – польською, українською та англійською. Перші серії покажуть уже наприкінці літа національні канали.

До слова, чи добре ви знаєте культурну спадщину України, покаже тест Фактів ICTV.

Опубліковано Червень, 11 в 15:33



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