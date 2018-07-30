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Замки, містичні озера та тунель кохання: що подивитися на Рівненщині та ціни

Подорож Рівненщиною не залишить байдужим навіть вибагливого туриста. Тур довкола містечка Клевань. Давні костели та замки, містичні озера, батьківщина Пересопницького Євангелія та відомий на весь світ тунель кохання. Усе це можна об’їхати за день – та вражень залишиться море.

Почати подорож можна з легендарного тунелю кохання у селищі Клевань. Це романтичне місце протяжністю майже 5 кілометрів – відоме на весь світ. Завдяки надзвичайній красі та містичним легендам.

Клеванський замок  – одне зі ста чудес України. Та про колишню славу споруди нагадують тільки руїни. А от костел Благовіщення зберігся краще – це найбільший на Рівненщині римо-католицький храм у стилі раннього бароко. У підземеллі нещодавно знайшли усипальницю князів Чорторийських.

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Неподалік – одне з наймістичніших місць у Клевані – озеро Безодня поблизу колишнього крейдового кар’єру. Його глибину досі ніхто не дослідив.

Ці туристичні об’єкти приблизно на однаковій відстані між Рівним і Луцьком. Можна усе побачити під час екскурсії всього за 220 гривень. Обід у місцевих ресторанах – ще 200. У кафе – дешевше. Ночівля коштує 300 гривень.

Нагадаємо, на Прикарпатті є унікальні, і навіть таємничі скелі, яким понад мільйон років.

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