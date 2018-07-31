Замовне вбивство? Хто і за що застрелив добровольця Віталія Олешка

Віталій Олешко на псевдо Сармат – громадський активіст, доброволець батальйона Нацгвардії Донбас, який в 14-му під Іловайськом пройшов російський полон, загинув сьогодні серед білого дня від двох куль у спину. Його друзі кажуть – ворогів у нього було чимало.

Все сталося сьогодні о пів на першу дня у дворі готелю на очах дружини та друга. Вбивця, зробивши постріли з мисливської рушниці в потилицю та спину, втік на червоній Таврії, яку згодом знайдуть порожньою за декілька кварталів. Вбивцю намагалися зупинити пострілом з травматичної зброї, однак намарно. Поліція на території Запорізької та Донецької областей запровадили план перехоплення Сирена.

За попередньою інформацією злочинців було двоє, стрілець має бороду. Подія сколихнула громадськість, близькі загиблого впевнені – вбивство замовнe, та звинувачують місцеву владу, з якою у загиблого були конфлікти. Сам Сармат стверджував, що має інформацію про корупційні схеми багатьох.

Читайте: У Бердянську застрелили відомого добровольця Сармата

Кілька хвилин тому, керівник поліції Одещини повідомив, неподалік Мелітополя вдалося затримати вбивцю. Версії і мотиви злочину правоохоронці обіцяють розкрити пізніше.

У Бердянську застрелили учасника АТО і громадського активіста Віталія Олешка на псевдо Сармат.

За годину до загибелі Віталій Олешко вийшов в прямий ефір у Facebook та розповідав про бездіяльність міських чиновників щодо прибирання сміття в курортному місті. До цього брав участь у подіях на Сході України в лавах добровольчих батальйонів під позивним Сармат, потрапив у полон під Іловайськом. Після звільнення повернувся до рідного міста. Був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню.

До слова, вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка.

Опубліковано Липень, 31 в 19:46



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.