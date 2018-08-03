Заробили на смітті 12 тис. Як священик навчив селян сортувати відходи

Отець Василь, він священик у селищі Більшівці на Прикарпатті. Собі поставив завдання – очистити землю не лише від гріхів, а й від непотребу. Ось уже десятий рік навчає паству як сортувати сміття.

Зусиллями екологічного бюро Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви у двотисячних Більшівцях облаштували аж 11 майданчиків зі спеціальними контейнерами: для паперу, білого та темного скла, та пластику. Витратили на це 100 тис. євро. Спочатку люди на заклики священика реагували байдуже. Потім звикли.

Від такої екологічної місії виграло село. За рік активної пропаганди та збору сміття на території старого саду, поруч місцевої школи з’явилася яблунева алея.

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З трьох десятків молодих яблунь вже кілька дали плоди. Поруч дитячого садочка, школи та церкви посадили вже понад сотню саджанців.

За здане сортоване сміття село отримало більше 12 тис. грн. Аби заохотити місцевих за гроші, зароблені з непотребу, купили сонячну панель та облаштували дитячий майданчик.

До кінця літа коштом громади обіцяють поставити ще 10 майданчиків у селах, з якими об’єдналися.

До слова, як не платити за гарячу воду: домашня станція з переробки сміття за $5 тис.

Опубліковано Серпень, 03 в 22:05



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