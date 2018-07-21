Зарплата доярки 20 тис. грн та рівні дороги: як живе громада Черкащини

Тут є свій фонтан, футбольне поле зі штучним покриттям і служба захисту дітей. Придбали автомобіль для лікаря, після об’єднання не закрили жодної школи. Зарплата доярки у селі – до 20 тисяч гривень. Так господарює Зорівська об’єднана громада на Черкащині – створена на межі двох районів.

Зараз тут активно ремонтують заклади освіти, культури, латають дороги і міркують над створенням власного виробництва.

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Голова об’єднаної громади Юрій працює сільським головою з 1995 року. Каже, раніше гроші на розвиток села доводилося випрошувати в району чи області. Нині люди самі розпоряджаються бюджетом громади і бачать результати роботи.

Факти ICTV писали, як живуть у Рецюківщині на Черкащині та які там жахливі дороги – у ямах хоч рибу лови.

Опубліковано Липень, 21 в 19:22



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