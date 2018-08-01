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Зарплата вище 20 тис. грн і нове обладнання. Як працює медреформа в Вінниці

Пацієнт йде до свого лікаря, тут обслуговують 70 тис. людей. Та практично кожен другий уже підписав декларацію із сімейним лікарем.

Найдорожчими лікарями нині є сімейні. Їм за кожну підписану декларацію держава платить 370 грн. А якщо пацієнтом є дитина чи людина похилого віку – то 700. Педіатр Тетяна Зульняк має досвіду більше 40 років і зараз її зарплата згідно підписаних декларацій – більше 20 тис. грн.

Медичний заклад підписав більше 60 % декларацій з пацієнтами, тому вже у липні отримав фінансування за реформованою схемою. На кожного сімейного лікаря Національна служба здоров’я сплатила по 60 тис. грн.

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Тут  і зарплата лікаря та медсестри, необхідні медикаменти, решту  спрямовують на потреби лікарні.  Цей центр лише за місяць роботи завдяки деклараціям заробив понад 2 млн.

Підписавши угоду з лікарем – люди автоматично отримують ряд безоплатних послуг. Загальний аналіз крові, кардіограму, тести на ВІЛ та гепатит, супровід пацієнта з хронічними захворюваннями та вакцинація. Проте збільшуються і вимоги до медиків. Бо насправді пацієнт дає можливість заробити лікарням.

До слова, в Одеській області реформуватимуть медицину за американською моделлю.

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