Зарплатня 3 тис. грн та постійний страх – реалії життя людей у “ЛДНР”

Відсутність роботи, низькі зарплати, комендантська година та свавілля окупаційної “влади”. Усе це доводиться терпіти жителям самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.

Луганська область поки без КПВВ. Тільки завтра мають відкрити після ремонту пункт пропуску в Станиці Луганській. У Золотому людей пропускали менше дня, терористи його обстріляли і вже кілька років не дають відкрити. Тож жителі Луганщини їдуть через Донеччину.

Нарікають на довжелезні черги на пункті пропуску в Горлівці. У зв’язку з ліквідацією ватажка терористів Захарченка машини там перевіряють по кілька годин.

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Люди нарікають не тільки на безлад на лінії розмежування, а й на низький рівень життя на окупованих землях.

Молодь тікає із окупованих районів. Роботи там майже немає. А якщо і є, то платять мізер. Середня зарплата в конвертації на гривні 3 тисячі. А ціни вищі, ніж в Україні. Але говорити про це відверто люди бояться. Окупаційні адміністрації досі арештовують незгодних.

Нагадаємо, Росія не пускає торгові кораблі до українських портів.

Опубліковано Вересень, 07 в 20:43



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