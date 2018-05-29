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Засідання Радбез ООН: мета та плани щодо Донбасу

У Нью-Йорку має розпочатися засідання Ради Безпеки ООН з приводу України. Зібрання ініціювала Польща, яка нині там головує. Адже ситуація на сході України погіршилась.

Як заявив сьогодні президент Петро Порошенко,  Радбез ООН має обговорити питання розміщення миротворців на Донбасі.

Постійний представник України в ООН не надто вірить у реалістичність таких планів. В ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки він пояснив: рішення про миротворчу місію в Україні Радбез ООН не ухвалить, його заблокує Росія.

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Генеральна асамблея теоретично може, але її резолюція не обов’язкова до виконання. Надсилання місії – дуже коштовне, фінансування в ООН зараз скорочене, а до того ж – конфлікт не заморожений, на Сході України йде гаряча війна. І знайти контингент для такого завдання буде важко.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер констатує фазу гарячої війни на Донбасі.

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