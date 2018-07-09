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Затаїлись і щось копають – що готують бойовики під Зайцевим

Ворожа артилерія поки мовчить, але бойовики провокують наших армійців з автоматів та великокаліберних кулеметів. А також використовують затишшя, щоб укріпити позиції.

Це уламок артилерійського снаряду калібру 152 мм. Понад десяток таких прилетіли на позиції українських військових біля селища Зайцевого у перший же день так званого хлібного перемир’я.

Сталося це приблизно о 4 ранку. Дивом ніхто не постраждав. Уже кілька днів на позиціях біля Зайцевого підозріло тихо. Ось тільки ворог влаштовує прострілки – одиночні постріли або дуже короткі черги. Сьогодні тихо, а ось учора окупанти відкривали вогонь.

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Василь пильнує на спостережному пункті. Дивиться в трубу розвідника, бо і в перемир’я не можна довіряти ворогу. Роки війни неодноразово довели: під час затишшя активізуються снайпери. Щоправда, і вони зараз мовчать. Натомість кремлівські найманці дедалі глибше зариваються в землю.

Армійці кажуть, після того, як напроти кілька місяців стояли кадрові російські військові, які просто поливали вогнем так, що голову було краще не піднімати, після того, як майже не замовкала ворожа артилерія, нинішнє затишшя незвичне і лякає. Вночі навіть не можуть спати.

Утім, затишшя зазвичай буває перед бурею. Олексій на фронті з 2014, тож бачив не одне перемир’я. Олексій працював нафтовиком на Івано-Франківщині. Та взяв до рук зброю, щоб рідні могли засинати без супроводу артилерії.

До слова, що не так з мінометом Молот.

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