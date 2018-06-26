Затримка або скасування рейсу: що робити і як отримати компенсацію

Роман Машталер – один із пасажирів, горезвісного рейсу Мілан-Львів. З італійського аеропорту Бергамо він мав відлетіти о восьмій ранку 24 червня. Спочатку рейс відклали до обіду, згодом люди таки зареєструвались і пройшли паспортний контроль, та вилетіти не змогли.

На летовищі без їжі й води, а найголовніше – без жодної інформації він та ще 50 пасажирів провели, майже добу. Роман написав пост на Facebook, який зібрав понад 600 репостів.

Після розголосу в мережі, гадає чоловік, їм і допомогли.

Роман планує подавати до суду для відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Першим про скасування рейса пояснили представники львівського летовища. У лоукостера зламався літак. Поки його не полагодять пасажири інших рейсів теж нікуди не летять – в аеропорту імені Данила Галицького застрягли 250 пасажирів, які того ж дня, цим же судном мали летіти до Неаполя й Мілана. На летовищі стверджують: халепи компанія Ернест мала й раніше.

Затримки траплялись. Але ситуація, яка мала власне цієї неділі, просто найбільш масштабна.

Читайте: У Київському аеропорту туристи не можуть вилетіти до Туреччини

Останні пасажири – до Неаполя полетять цієї п’ятниці. За словами прес-секретаря летовища, компанія Ернест офіційних пояснень щодо цієї ситуації не надає. Ми зателефонували до львівського представництва Ернест Еірлайнс і запитали, чому ігнорують скарги знервованих пасажирів.

Юристи, які захищають права авіапасажирів, радять подавати позови. І визнають – завалені роботою. Цього літа занадто часто затримують рейси, і нагадують: якщо політ відклали на дві години, пасажира мають нагодувати і дати можливість подзвонити рідним. Якщо відправлення рейсу відкладається на наступний день, то авіакомпанія зобов’язана довести та поселити в готелі та погодувати. І за всі ці незручності, авіакомпанія має платити компенсацію.

Але, щоб отримати компенсацію обов’язково зафіксуйте факт скасування рейсу. Спробуйте отримати письмову відповідь від представника компанії про відмову обслуговування при затримці рейсу. Збережіть всі квитанції і чеки, що підтверджують витрати на харчування чи проживання. Та пред’являйте письмову претензію на відшкодування збитків.

До слова, популярний голлівудський актор Кріс Еванс, відомий роллю Капітана Америки в кіновсесвіті Marvel, був помічений у київському аеропорту Бориспіль.

Опубліковано Червень, 26 в 22:10



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.