Збереження парків і лісів: проект Ольги Матюшиної у Нових лідерах

Понад 6 га лісу впритул до столиці, ласий шматок землі та просто мрія для забудовників. Сьогодні у проекті Нові лідери Ольга Матюшина. Вона голова селища Коцюбинське, що на Київщині, та активістка у боротьбі з незаконним розмежуванням лісу. Аби зберегти поблизу столиці бодай одні зелені легені – Ольга не здається.

Ще у 2014 році Біличанський ліс за указом президента передали у власність держави, однак за 4 роки межі в натуру не винесені. На проекті Нові лідери Ольга Матюшина має мету – реалізувати адвокаційний проект, винести межі національного природного парку в натуру, погодити суміжних землевласників. Зберегти для нащадків національний парк, у якому не можна будувати.

Боротьба за Біличанський ліс точиться з 2008-го року, цю війну очолила Ольга Матюшина. З 2015-го вона мер Коцюбинського, селища на околиці Києва. За 3 роки її вже 5 разів незаконно усували з посади. У них мета єдина, каже Ольга, дозволити вирубувати ліс під елітну забудову. Ще 10 років тому, попередня селищна рада самовільно збільшила межі Коцюбинського на 4,5 тис. га та розділила ліс на підставних осіб під забудову.

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І лише завдяки невтомності активістів, 90% таких ділянок повернуто в державну власність.

За указом президента з 2014 – це національний парк. Тут не можна рубати дерев, вести забудову та роздавати землю. Але за 4 роки жодних документів, які б чітко окреслили межі парку та винесли їх в натуру, немає. Тому велика частина лісу пішла під спилювання та забудову.

Місцеві депутати і нині продають свої ділянки у Біличанському лісі, так як на кадастровій карті поки це їхня земля, а не національний парк. Аби врятувати ліс, Ольга Матюшина подала свій проект у Нові лідери. Його мета – винести межі національного природного парку в натуру. Після цього Кабмін уже виділив гроші, тепер потрібно провести тендер та відбити межі.

Ольга Матюшина сподівається, що проект Нові лідери допоможе втілити мрію багатьох жителів Коцюбинського, зберегти 6,5 га унікального лісу для наступних поколінь.

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Опубліковано Липень, 04 в 15:34



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