Зберігайте спокій! На Землю насуваються магнітні бурі

На Землю насувається новий метеоудар.

Магнітна буря накриє планету 23 липня. Щоправда, буде не надто сильною – їй присвоїли перший рівень за п’ятибальною шкалою.

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Крім того, магнітосфера буде збудженою 15-го, 20-го та 22-го липня. Тож всім метеозалежним людям медики радять уникати стресових ситуацій, емоційних і фізичних навантажень. А також більше відпочивати і зберігати спокій.

До слова, у мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано наслідки посухи на окупованому півострові.

Опубліковано Липень, 03 в 14:40



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