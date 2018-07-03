Зберігайте спокій! На Землю насуваються магнітні бурі
На Землю насувається новий метеоудар.
Магнітна буря накриє планету 23 липня. Щоправда, буде не надто сильною – їй присвоїли перший рівень за п’ятибальною шкалою.
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Крім того, магнітосфера буде збудженою 15-го, 20-го та 22-го липня. Тож всім метеозалежним людям медики радять уникати стресових ситуацій, емоційних і фізичних навантажень. А також більше відпочивати і зберігати спокій.
До слова, у мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано наслідки посухи на окупованому півострові.
2018-07-03
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