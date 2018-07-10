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Зброя, димові шашки та БТР: військовий табір для дітей на Черкащині

Під Черкасами юних хлопчаків вчать військово-морським примудрощам. Вихованці ходять під вітрилами, освоюють бойовий катер, на БТРах штурмують цілі.

У повній бойовій готовності та екіпіруванні. Перед цими хлопчаками сьогодні складне завдання – штурм цілі. Вишкіл для вихованців табору юних моряків проводять офіцери морської піхоти.

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Їх ділять на групи, вогневу і штурмову, вчать відчувати плече побратима і відпрацьовують реальні ситуації. Їх беруть з досвіду різних підрозділів. В хід іде зброя, димові шашки і навіть БТР.

У цьому таборі під Черкасами нині 74 хлопців і дівчат. Насичена зміна триватиме два тижні. У серпні курсанти продовжать тренування вже на базі морських піхотинців у Маріуполі. Такі умови угоди між батальйоном і Клубом юних моряків.

До слова, сотні українців поневіряються в аеропортах по всьому світу – так розпочався сезон відпусток літо-2018, у  всіх на вустах туристичний колапс, який отруїв відпустку багатьом родинам.

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