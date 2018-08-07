Ущерб на 700 тыс., а власть дала 5 тыс. – в Чернигове считают убытки от непогоды

У сотні будинках Чернігова – вода. Як зайшла під час останніх злив – так і стоїть, бо зливна система не справляється. Майже в кожному будинку сьогодні обідрані стіни, у багатьох зірвана підлога. З меблів і техніки не лишилось майже нічого. Усе винесли на смітник.

Для однієї із сімей експерти нарахували більше 700 тисяч гривень для відновлення осель. Експертизу своїх понівечених домівок люди замовляли за власні гроші. Від місцевої мерії поки що отримали тільки по 5 тисяч гривень допомоги.

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Найгірше, що підтоплення, найімовірніше, триватимуть і далі. Дощова вода з приватного сектору мала б витікати через труби. Але їх виявилось недостатньо, щоб впоратись з аномально зливою. З’ясувалося – трубу самовільно замінили і поставили меншу. Проблеми зі стоковими каналізаціями цього літа виникли по всій країні. як от у Болехові на Івано-Франківщині, для якого це вже друге підтоплення за останній місяць. Спрогнозувати такі катаклізми не може жоден синоптик.

Як зазначали Факти ICTV, злива в Києві затопила автобус із пасажирами.

Опубліковано Серпень, 07 в 22:17



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