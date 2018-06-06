Зелений тариф – як в Україні використовують енергію вітру та скільки економлять

Фермерські поля та шум хвиль Азовського моря. Серед такої краси в селищі Ботієве на Запоріжжі побудували найбільшу в Україні вітроелектростанцію. Та третю за потужністю у Європі.

Збудували її 6 років тому. 2012-го вітер ловили 30 вітряків, згодом побачивши ефективність, добудували ще 35. Все закупили в Данії, в якій майже половину електроенергії виробляють саме з вітру.

Кожен з цих велетнів за висотою як Нью-Йоркська статуя свободи – 95 метрів. Вага лопастей – 36 тон. А коло, яке вони описують, дорівнює площі футбольного поля.

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Станція обладнана інтелектуальною системою керування. Тому штат співробітників – всього лиш 20 осіб. А на зміні керує нею лише одна людина.

Умови для вітрової енергетики на Півдні – ідеальні. Вітряно тут упродовж усього року. На Миколаївщині на березі Дніпробузького лиману перші вітряки з’явилися ще 10 років тому. Нині на Очаківській вітроелектростанції їх 12.

Станція наполовину українська. Частину комплектуючих компанія виготовляє самостійно, на заводі в Краматорську. Потужності якого щороку зростають.

Вітроенергетика – привабливий бізнес в Україні. Все завдяки заохочувальному так званому зеленому тарифу. Держава сплачує виробнику 10 євроцентів за кіловат. Плюс надбавку – ще 1 євроцент за використання у вітряках українських запчастин.

Нині в Україні 12 вітроелектростанцій. І хоч загалом вони виробляють всього лиш 1% електроенергії, ми вже випереджаємо країни СНД. І перспективи величезні. Особливо на Півдні та на Заході.

До слова, Факти писали про тарифи на світло в Україні, та коли чекати підвищення.

Опубліковано Червень, 06 в 21:30



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