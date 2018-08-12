Жах для алергіків – амброзія: як захиститися

Починає квітнути один з найнебезпечніших в Україні бур’янів – амброзія. Саме її пилок під час цвітіння спричиняє алергію.

Медики констатують, що з кожним роком чутливих до сезонних алергенів людей стає дедалі більше, а екологи закликають власників землі, де цвіте бур’ян, якнайшвидше його знищити.

Комунальники знищують амброзію щонайменше раз на місяць. Її косять до цвітіння і замінюють газонами, обробляють препаратами.

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Медики радять триматися подалі від злісного алергену. Після того, як прийшли з вулиці, змити пил з тіла і волосся, не вживати продуктів, які можуть спричинити алергію, і зміцнювати імунітет, аби організм міг боротися із захворюванням.

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Опубліковано Серпень, 12 в 14:07



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