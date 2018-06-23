Жах очікування страти – у луцькій тюрмі 30 туристів відчули себе в’язнями на 1 ніч

Іван разом із двома товаришами міряють радянську форму. Сьогодні вони – бійці НКВС. Зізнаються, вжитися у роль катів нелегко.

Після опівночі перед стінами луцької тюрми шикують ув’язнених. НКВСівці вимагають зізнатися у зраді та шпигунстві.

30-х молодих людей, які зголосилися відчути на собі весь жах тієї трагічної ночі, заводять до холодної камери з обдертими стінами. Потім викликають на допит.

22 червня почалася війна між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною і вийшла секретна деректива про ліквідацію в’язнів які були в тюрмах західної частини колишнього Радянського Союзу.

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За різними даними, у червні 1941-го у цих стінах розстріляли від півтори до 4-х тис чоловіків і жінок.

Серед страчених – неугодні радянській владі священики та вчителі, а також прості селяни, яких комісари НКВС підозрювали у зраді.

Нам показують найжахливішу камеру луцької тюрми, де більшовики тримали 200 в’язнів. Тоді допит для ув’язнених був єдиною можливістю ковтнути повітря.

Аби добровольці краще вжилися у роль політв’язнів, їм заборонили користуватися мобільними, а також приносити з собою напої та їжу. Трохи води і хліба їм дають уже під ранок.

Емоції, пережиті у луцькій тюрмі, важко передати, зізнаються добровольці. Ніч перед розстрілом нестерпна.

Тоді у 1941-му НКВСівці відпустили малолітніх і злодюг – приблизно півтисячі людей. Та інших не шкодували, навіть жінок.

Торік перепоховали рештки понад сотні розстріляних в’язнів луцької тюрми, та пошукові роботи тривають досі.

Під час реконструкції організатори вирішили замінити моторошну страту – втечею в’язнів. Та кожен із добровольців запам’ятає цю ніч на все життя.

До слова, омбудсмени України та РФ домовилися відвідати в’язнів у тюрмах.

Опубліковано Червень, 23 в 20:20



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