Жертви сталінських чисток: кількість і хронологія подій

80 років тому енкавеесівці розправлялися з тими, кого призначали ворогами. Лише у Соловецькому урочищі Сандермох, сталінський режим у листопаді 37-го року за кілька днів знищив понад триста українських інтелігентів. Серед них Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріан Підмогильний.

Масові розправи з так званими ворогами радянського народу розпочалися 5 серпня 1937 року. Репресії ініціював сам Сталін, підписавши відповідні накази. Пошуки ворогів режиму згодом перетворилися на великий кривавий терор. Під кулі енкавеес потрапили військові, робітники, політичні та релігійні діячі.

Правнук покійного Йосипа Ткача. Щороку він приїздить під Київ у Биківнянський ліс, аби вшанувати пам’ять свого предка. Майже 80 років тому сталінська влада цей ліс перетворила на таємний цвинтар. Сюди під покровом ночі чекісти привозили закатованих у Лук’янівській в’язниці та у підвалах Жовтневого палацу.

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За 15 місяців Великого терору за даними істориків лише у Биківнянському лісі більшовики поховали понад 30 тис. жертв. І таких захоронень по всій країні кілька. Точної кількості репресованих історики не можуть сказати, бо тривають дослідження. Нині достеменно відомо лише про майже 700 тис. жертв сталінських чисток у всьому радянському союзі.

Та навіть майже через 80 років справжні масштаби терору до кінця не вивчені. Кількість жертв може сягнути і кількох мільйонів. Але більша частина документів знаходиться у Росії. І Кремль розсекречувати їх – поки що не збирається.

До слова, 7 років після теракту: Брейвік вчить політологію, живе у 3 кімнатах і отримав €36 тис.

Опубліковано Серпень, 05 в 19:42



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