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Жодних оцінок, важких ранців та критики – перший тиждень у новій українській школі

Українська початкова школа прожила перший тиждень в рамках освітньої реформи. Як і обіцяли – поки жодних оцінок, важких ранців з підручниками, та пізнання предметів в ігровій формі. Реформа покликана поставити в центр навчання дитину, її інтереси, повагу до особистості.

Дитину  не критикують,  не обмежують. На уроці засумував –  дозволяють підійти обійняти вчителя чи  усамітнитися біля акваріума. Підтримувати дисципліну за таких умов  – складнувато. Викладачі кажуть – їм би підручники, хоча б для орієнтиру, що правильно все роблять. Але , на відміну від глобусів, карт, зошитів, книжок поки не надрукували.

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Поки і вчителі, і діти звикають один до одного, багато спілкуються, грають. Вчителі, які спочатку трохи насторожено сприймали новації, налаштовані на результат і намагаються жити по-новому. Багатьом навчальним закладам, особливо в регіонах не вистачає сучасного приладдя – одиночних парт, нових дошок, сучасного та наочного матеріалу.

Поки реформа початкової школи в дії – це трохи хаосу, багато творчості і власних інтерпретацій. В кожній школі різні  погляди на програму та підхід до навчання. Але всюди в очах вчителів – готовність до змін.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, коли у школах з’являться підручники

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