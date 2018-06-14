Жорсткий відбір та зарплатня від 120 тис. грн. Як обиратимуть антикорупційних судей

7 червня 2018 року, історичний день ухвалення закону про вищий антикорупційний суд. Та щоб він запрацював потрібно ще багато чого зробити. Найперше, на конкурсі відібрати щонайменше 35 суддів. Критерії відбору служителів Феміди жорсткі: жодного корупційного шлейфу, мінімум 5-річний стаж роботи для судді і 7 років для юристів та науковців.

Відбиратиме претендентів вища кваліфікаційна комісія суддів, а також рада міжнародних експертів, які, попри запеклі суперечки, отримали право вето на будь-якого кандидата з сумнівною репутацією. Все має бути максимально прозоро.

Зарплати нових суддів будуть не меншими ніж у Верховному суді – тобто початкова сума від 120 тис гривень. Для антикорупціонерів також передбачена і охорона, якщо потрібна то і цілодобова. Головне відібрати кращих – кажуть у Вищій раді правосуддя.

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Тепер в Україні законодавчо повністю сформовано антикорупційну вертикаль. І тепер у разі підозри в корупції високопосадовців – від керівництва держави, до міністрів, депутатів, очільників держустанов, прокурорів і суддів, їх справи розглядатиме саме антикорупційний суд.

Щоправда, вже розпочаті провадження САП і НАБУ проти високопосадовців, мають розглянути звичайні суди. Що вже розкритикувало чимало фахівців, зокрема і керівництво антикорупційного бюро, і за цю норму ще точитимуться суперечки.

Поки ж беззаперечний успіх, що громадська рада міжнародних експертів отримала реальні повноваження і право вето при відборі та призначенні суддів, хоча це далося важко. МВФ без цієї норми навіть погрожував не дати Україні чергового кредиту, але політика позаду. Тепер час наповнити боротьбу з корупцією реальним змістом.

До слова, газета Голос України 13 червня оприлюднила закон України Про Вищий антикорупційний суд, ухвалений Верховною Радою 7 червня.

Опубліковано Червень, 14 в 19:58



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