Жорстокі розваги! Як знущаються над тваринами, що працюють

Головна вулиця Одеси. Всього за 200 грн на Дерибасівській можна осідлати коней. Щоб гривастих було видно здалеку – їх розмалювали. Це обурило людей, та конюхи, заспокоюють – фарба харчова і не шкодить здоров’ю тварин. І взагалі у них райське життя.

А ось коні, які возять у кареті біля Одеського оперного театру мають жалюгідний вигляд. Збиті коліна та просвічуються ребра. Але і власникам, і туристам байдуже.

Проте власник бідолашних тварин запевняє, рани на тілі – це незначні виробничі травми.

Зоозахисники таким виправданням не довіряють.

Але на це ніхто не зважає. Така сама історія і в столиці. Тут у 30-тиградусну спеку на Майдані Незалежності – і досі носять голубів та орлів. За фото просять кількасот гривень.

Поки допитуємо одного, його колега схопила своїх експонатів і втікає чимдуж.

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По птахів повертається дівчина-мікімаус, яка працює на цій же точці.

Зоозахисники переконують власники, тікають, бо тварини у них придбані незаконно, а найімовірніше через контрабанду.

Навесні депутати провалили законопроект, який забороняє фотопослуги з тваринами. Тож на сьогодні ані вони, ані проїзд на конях не заборонений. Головне, щоб тварин доглядали. Однак вони під палючим сонцем чи в мороз часом по 15 годин, без належного харчування чи догляду.

І без документів. Та чи є це жорстоким поводженням, має вирішити лише суд. А це – на роки. По суті закон захищає, але не діє.

Тож знущання з тварин у цирках, дельфінаріях, на вулицях і курортах зникнуть, коли зникне попит на такі жорстокі розваги.

До слова, до 2100 року через нищівну людську діяльность зникне половина з існуючих нині видів тварин.

Опубліковано Серпень, 08 в 14:50



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