Житло для переселенців: проект Руслана Калініна у Нових лідерах

Війна на Сході змусила тисячі людей покинути рідний дім та починати все спочатку. Серед таких і учасник проекту Нові лідери Руслан Калінін. Понад 2 роки він очолює асоціацію переселенців та захищає їхні права.

Руслан планує перереєструвати всіх внутрішньо переміщених осіб. А далі запустити їх електронний реєстр. Його мета – справедлива черга на отримання тимчасового житла. Будівництво та реконструкцію якого фінансують громадські організації.

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Бали визначатимуть чергу родини в житлових програмах. На одну з таких німецький фонд виділив 9 млрд доларів. Нові будинки з’являються в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Харківській областях.

До кінця року планують заселити 713 людей. Хто отримає житло насамперед? Сьогодні це вирішують органи місцевої влади. І,звичайно, не без корупції. Однак реєстр допоможе найуразливішим.

Всі втомились від паперової тяганини. Тому посвідчення переселенця замінять пластиковою карткою, яка до того ж надасть знижку у великих мережа.

До слова, витягнути з боргів комунальників – проект Марини Кирилюк у Нових лідерах.

Опубліковано Липень, 27 в 11:39



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