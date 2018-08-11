Житлові квартали Мар’їнки знову під обстрілами: ворог влучив у будинок

Атака ворожих снайперських груп на Мар’їнку триває другий тиждень поспіль. Близькість до ворога дозволяє противнику робити влучні постріли.

Разом із активізацією на лінії оборони, снаряди бойовиків полетіли і в будинки місцевих.

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Житлові квартали Мар’їнки знову під обстрілами – два влучання з протитанкового гранатомета підпалили будинок, поруч живуть старенькі та діти. Аби загасити вогонь, пожежних під обстрілами викликали двічі.

Раніше Факти ICTV писали про нову тактику бойовиків.

Опубліковано Серпень, 11 в 19:04



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