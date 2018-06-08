Життя на смітнику. Місто Дрогобич на Львівщині перетворилося на звалище

Сміттєві пакети у кілька поверхів, гнилі залишки їжі, страшенний сморід і бруд. Такий безлад у Дрогобичі ледь не на кожному кроці.

Поруч граються діти. Через зіпсоване повітря городяни скаржаться на погіршення здоров’я і оминають купи непотребу.

Майже всі вікна у будинках зачинені, дошкуляє сморід і мухи. Не вивозять, бо нікуди. Щодня жителі Дрогобича викидають 52 тони сміття.

Останні майже 35 років його вивозили на Броницьке звалище. Однак від лютого цього року мешканці села Брониця мітингують і не пускають сюди жодної машини.

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Зробили барикади і цілодобово чергують. Активісти пояснюють, в’їзд до полігону перекрили, бо термін експлуатації закінчився ще 10 років тому. Нині купи непотребу заввишки як чотириповерховий будинок.

Обурюються і мешканці сусіднього села. Кажуть, на полігоні немає ані ваг для обліку непотребу, ані правильно облаштованих відстійників. Відтак вода з-під звалища потрапляє в місцевий потічок, а далі у криниці.

Та схоже міський голова Дрогобича розв’язувати проблему з вивозом сміття не збирається. Каже, поки Президент і очільники області не покажуть, куди вивозити непотріб, відходи так і лежатимуть на вулицях.

До слова, по Києву встановлять 150 спеціальних контейнерів для збору небезпечних відходів, таких як лампочки, термометри та батарейки.

Опубліковано Червень, 08 в 22:10



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