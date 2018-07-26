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Життя у Болгарії: зарплати, ціни, комуналка

Уже понад 10 років Болгарія в Євросоюзі. Відмовилася від радянських методів в економіці, залучає інвесторів та проводить реформи. Але попри позитивні зрушення – ситуація на ринку праці нестабільна, рівень зарплат та пенсій істотно нижчий, ніж у розвинених європейських країнах, тож болгари, як і українці, змушені шукати щастя за кордоном. За 10 років з країни виїхали понад мільйон громадян.

Ценка та Валентин – живуть у невеличкому містечку Плевені за 150 км від Софії. Чоловік  уже на пенсії, яка одна із найвищих в країні – 800 левів, або 12 тис. гривень. Заслужив її за те, що 20 років працював у виправній колонії. Але цих грошей все одно бракує, тож працює вчителем.

Ценка на роботу їздить аж у Софію. Викладає в ліцеї ще й дає приватні уроки. За це має 15 тис. на наші гроші. Та майже половину доходу родина витрачає на харчі. Ціна залежить від міста. У Софії та на курортах усе дорожче, часто навіть удвічі.

Кусається й комуналка в Болгарії. За трикімнатну одна людина платить 1600 грн.  і це без опалення.

Одяг родина, як правило, купує вживаний.

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Дам’ян один з успішних болгарських бізнесменів. У 32 він має найбільший в країні інтернет-магазин автозапчастин. Бізнесу 4 роки. У штаті 2 десятки працівників. Каже, після вступу Болгарії в ЄС зникла монополія на ринку  та зменшилась корупція в держорганах. Свою фірму відкрив усього за добу  і 50 євро.

Скільки заробляє не каже – комерційна таємниця. Але грошей вистачає, щоб кілька разів на рік подорожувати. Нещодавно Дам’ян повернувся з Філіппін, має дорогу автівку. За 450 євро орендує  квартиру в елітному районі.  75 євро платить за приватну медстраховку. Але таких, як він, у Болгарії одиниці.

ВВП Болгарії на душу населення наполовину нижчий від середнього показника по ЄС. Багато хто звинувачує в цьому рівень корупції, яка відлякує інвесторів. З нею намагаються боротися. В країні розпочали процес створення антикорупційного суду. Стартувала медична та пенсійні реформи. До 2025 Болгарія планує увійти в Єврозону.

До слова, блошині ринки Греції: як люди виживають у кризу.

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