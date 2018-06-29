Життя високогірних селищ: чому важко і хто може допомогти

Пані Калині далеко за 60. І з року в рік її господарство не меншає – худоба та ремісництво єдиний промисел гуцулів. З вовни тчуть ліжники та капчурі, з молока виготовляють сир. Та за важку працю жінка отримує небагато. Вона ще працює у школі – довезти туди дітей, непросто та пані Калина знає, що треба зробити.

Буковець – типове високогірне село. Бюджет тут неприбутковий, а обслуговування горян потребує грошей. Реформу децентралізації за стандартною схемою тут проводити важко, потрібно враховувати місцеву специфіку. Окрім того, Карпати це унікальне місце, де віками мирно уживаються різні етноси. Тож як зробити легшим життя високогірних селищ у глобальному світі, дискутували на міжнародному форуму Via Carpatia понад півсотні українських та європейських політиків.

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Українсько-польські стосунки – окрема частина форуму. Між державами щороку зростає товарообіг, українці дедалі більше їдуть на заробітки до Польщі. Водночас у політичній площині зростає кількість протиріч – у Києва та Варшави різні погляди на історію Волинської трагедії. Саме тому всі проблемні питання потрібно відкрито обговорювати.

Тільки такі зустрічі, зізнаються депутати, можуть допомогти розв’язати конфлікти і ефективно вирішити місцеві – високогірні питання.

До слова, на березі Південного Бугу побудували незаконні котеджі.

Опубліковано Червень, 29 в 17:57



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