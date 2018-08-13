Факти / Відео / Україна / Жива вода на Закарпатті: як доїхати та властивості гейзера у селі Вучкове/

Жива вода на Закарпатті: як доїхати та властивості гейзера у селі Вучкове

Унікальний гейзер зі справжньої мінеральної води б’є з-під землі на Закарпатті – він такий єдиний в Україні, бо і високий, і вода в ньому не гаряча, а холодна – одразу пити можна.

Таке диво розташоване в селі Вучкове. Місцина вражає туристів і тамтешніх людей. Які не лише п’ють живу воду, а купаються.

Дивіться: Безкоштовний тур в Європу: як доїхати та де жити

Знайти його легко – до нього ведуть інформаційні вказівники. Гейзер – нерегулярний. Вода з нього фонтанує раз у дві-три години.

Вода у ньому мінеральна. На смак солона, багата на залізо. У спеку під холодним струменем сірководневої води люди купаються. Та ще й оздоровлюються.

Вчора Факти ICTV писали, що подивитися у Тернополі та ціни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Думали, провалимось! Скільки ще селянам на Закарпатті їздити аварійним мостом
Закарпаттям пронісся буревій з градом – жахливі наслідки
Фестиваль середньовічної культури: де, що подивитись та ціни
1 млрд у асфальт. На Закарпатті стартував масштабний ремонт автошляхів
нарциси
На Закарпатті розквітли мільйони нарцисів з Червоної книги – як подивитись, ціни
20 тис. тонн ґрунту впали на голови людей – зсув на Закарпатті
Змія
Обережно, змії на Закарпатті! Види та як захиститись
Поліцейський велопатруль на Закарпатті – як працюють та що охороняють

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка