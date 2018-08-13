Жива вода на Закарпатті: як доїхати та властивості гейзера у селі Вучкове

Унікальний гейзер зі справжньої мінеральної води б’є з-під землі на Закарпатті – він такий єдиний в Україні, бо і високий, і вода в ньому не гаряча, а холодна – одразу пити можна.

Таке диво розташоване в селі Вучкове. Місцина вражає туристів і тамтешніх людей. Які не лише п’ють живу воду, а купаються.

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Знайти його легко – до нього ведуть інформаційні вказівники. Гейзер – нерегулярний. Вода з нього фонтанує раз у дві-три години.

Вода у ньому мінеральна. На смак солона, багата на залізо. У спеку під холодним струменем сірководневої води люди купаються. Та ще й оздоровлюються.

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Опубліковано Серпень, 13 в 14:34



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