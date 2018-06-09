Живи, бо ти нам дуже потрібен! Акція на підтримку Олега Сенцова у Києві

27 днів голодування і мінус 8 кг. І попри втрату ваги, український режисер Олег Сенцов свій протест припиняти не збирається.

Не здаватися Олегу допомагає підтримка людей, переконує його подруга Анна Паленчук. Мовляв, різні акції по всьому світу доводять – у боротьбі з Кремлівською машиною Сенцов не один.

Тому аби про Олега не забували у світі, вона разом з українськими митцями на Майдані незалежності влаштовує черговий перформенс. Цього разу читають уривки біографічних оповідань, які свого часу написав Олег Сенцов.

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Читати оповідання Олега режисер Ахтем Сеітаблаєв погодився одразу. Переконує: кожна така акція чи згадка у світі про Сенцова, це ще один шанс на його порятунок.

Звільнити політв’язнів у Києві закликала і депутат Європарламету Ребекка Хармс. Разом зі своїми прихильниками у ЄС вона організувала кампанію під Чемпіонат Світу з Футболу, який от-от розпочнеться у Росії. Хармс вважає, що ФІФА взагалі проігнорувало ситуацію з правами людини.

А Верховна Рада закликала світову спільноту звернути увагу не лише на ситуацію з Олегом Сенцовим, але й на випадок з журналістом Романом Сущенком, якого цього тижня Московський суд загратував на 12 років.

Депутати просять глав інших держав засудити такі дії Кремля і посилити санкції.

До слова, щодо обміну Сенцова Путін дав відповідь на Прямій лінії.

Опубліковано Червень, 09 в 20:00



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