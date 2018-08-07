Злочинець кричав уб’ю – деталі нападу на будинок ведучої ICTV

Хулігани намагалися вдертися у будинок, де разом із батьками живе ведуча Надзвичайних новин Вікторія Сеник. За годину до нападу вона разом із батьком поїхала до Києва, залишивши вдома маму з маленькою племінницею. Господарі ще спали, коли їх розбудив дзвінок у двері. Поки один із незнайомців безперервно натискав на кнопку домофона, його товариш перестрибнув паркан і підійшов до дверей. Перелякана господиня набрала 102 і благала про допомогу.

– Коли злочинець почув, що я крізь сльози прошу: будь-ласка, швидше приїжджайте, в мене дитина маленька, нікого вдома немає, вони вже ломляться мені в двері. Він спочатку бив, а потім мабуть почув. Я побігла наверх, а він: Уб’ю, – згадує мама телеведучої Тетяна Сеник.

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Зустрічатися з поліцією в плани нахаб не входило і вони втекли. Телеведуча вражена таким збігом обставин, адже це – вже другий за півроку прикрий випадок. У березні вона вже стала жертвою злодія, який крізь вікно заліз в орендовану квартиру.

– Варіантів безліч, адже я робила матеріал на тему захоплення Межигір’я самопроголошеними комендантами. Я робила матеріал про скандальну роту Торнадо. Теж були погрози в мій бік щодо викривальних сюжетів. Останній матеріал в цю суботу виходив про шпигунку Путіна – Бутіну, – коментує Вікторія Сеник, ведуча Надзвичайних новин.

В поліції спочатку заявили про відсутність складу злочину. Лише після повторного опитування сусідів і постраждалої правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, квартиру Вікторії Сеник пограбували в березні. Злодій вліз у житло через пластикове вікно в той час, поки журналістка вела ефір.

Опубліковано Серпень, 07 в 17:59



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