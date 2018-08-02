Зловили понад 20 організаторів бандформувань! Нові тактики у зоні АТО

Національна гвардія України у складі Об’єднаних сил починає впроваджувати нові фільтраційні заходи на Донбасі. Завдяки роботі мобільних блок постів лише на маріупольському напрямку Нацгвардійці за місяць затримали два десятки осіб, що мають відношення до незаконних бандформування так званих ДНР та ЛНР.

Представники фіскальної та прикордонної служби України проводять звичайний огляд автотранспорту на контрольно-пропускному пункті Новотроїцьке. Щоденно лінію розмежування перетинають 8 тис. чоловік.

Українські прикордонники заявляють: окрім пенсіонерів, які традиційно прямують до Маріуполя за соціальними виплатами, влітку пасажиропотік значно молодшає.

Втім, й серед таких відпочивальників чимало тих, хто співпрацює із незаконними бандформуваннями терористичних ДНР та ЛНР. А також й бойовиків російсько-окупаційних військ. Для виявлення останніх, а також пошуку зброї, боєприпасів, вибухівки та наркотичних речовин на Донбасі почали працювати пересувні, або – мобільні блокпости Нацгвардії зі складу Об’єднаних сил.

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Фактично мобільні блокпости – це кілька груп бійців, які перекривають райони, віддалені від контрольно-пропускних пунктів та стаціонарних постів. У складі таких підрозділів – кінологи, фахівці із вибухотехніки, та розвідники. Використовують і безпілотники.

Відмінність мобільних груп – це перевірка усіх без винятку транспортних засобів, та всіх людей. При цьому Нацгвардійці що 4 години змінюють дислокацію, щоб охопити фільтраційними заходами більшу територію.

Ефективність роботи таких мобільних груп вже доведена. За неповний місяць, лише на території Волноваського району затримали два десятки бойовиків, та членів бандформувань з окупованих територій.

До слова, новий український щит Стугна: калібр 130 мм, б’є у ціль на відстані 5 км.

Опубліковано Серпень, 02 в 20:29



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