Зливи в Україні: як циклон вплинув на ягоди

На календарі початок серпня, а на полях уже дозрів другий урожай кавунів. Через погодні примхи вони дозріли на кілька тижнів раніше, аніж зазвичай. На Херсонщині ягоду нині активно збирають – днями кавуни вже будуть на прилавках. Фермери прогнозують на 5-7 % вищий урожай, аніж торік – понад 230 тис. тонн за сезон.

Найбільші та найсолодші. Саме так херсонські фермери характеризують другий врожай своїх кавунів. Зазвичай він достигає у середині серпня. Та нинішнє літо внесло свої погодні корективи.

Завдяки крапельному зрошенню у цьому господарстві кавунів вродило на 20% більше. Загалом же в області прогнозують 5-7% зростання врожаю. І липневі зливи цьому не завадили. Приблизно за місяць має дозріти ще один врожай – пізніх кавунів.

Попри побоювання, рясні дощі херсонським кавунам не зашкодили. Ягоди уже набрали достатньо і вологи, і сонця. Тож у них достатньо цукру.

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Дізнатися, чи стиглий кавун на полі, допоможуть старі народні методи – подивитися на хвостик ягоди.

Та постукати по ній – стигла ягода має дзвеніти.

Серпневі кавуни славляться ще й низьким вмістом нітратів, тож навіть дуже велику ягоду можна сміливо купувати.

У фермерів такі ягоди оптом коштують в межах 3-ох гривень за кілограм. На ринках та в магазинах буде на кілька гривень дорожче. Що більше витрат на логістику, то вища ціна. До речі, херсонські кавуни цього року знову попливуть до Києва Дніпром. Відправлення знаменитої баржі анонсують найближчими днями.

До слова, як обрати кавун і не отруїтися нітратами.

Опубліковано Серпень, 02 в 17:07



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