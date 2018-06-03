Змагання дронів та роботи-волотери: Best Robo Fest у Дніпрі

Монстр-кари, змагання дронів, школа техніки на колесах та робот-волонтер. У Дніпрі з розмахом пройшов фестиваль науки і техніки – Best Robo Fest.

Десятки тисяч людей завітали на одне з наймасштабніших інженерних шоу в Україні.

Серед новинок фестивалю – RoboBUS. Це перша пересувна школа робототехніки. Він спроектований спеціально для навчання дітей і дорослих у групах до 10 осіб. Обладнаний 3D-принтерами, комп’ютерами та роботами. Мандрує такий автобус усією країною. А все, аби діти та дорослі відкривали для себе інженерію.

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Та найбільший ажіотаж навколо робота-рекордсмена. Це найбільший робот України з технологічною складовою. Він – волонтер, оснащений купюро-приймачем. Коли гроші потрапляють у механізм, серце робота загорається, і він починає говорити. На фестивалі робот збирає кошти на благодійність. А потім організатори передадуть його у власність міста, аби він продовжив свою благородну місію.

До слова, сьогодні у Києві пройшов вже традиційний 26-ий Пробіг під каштанами.

Опубліковано Червень, 03 в 14:28



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