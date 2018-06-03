Факти / Відео / Lifestyle / Змагання дронів та роботи-волотери: Best Robo Fest у Дніпрі/

Змагання дронів та роботи-волотери: Best Robo Fest у Дніпрі

Монстр-кари, змагання дронів, школа техніки на колесах та робот-волонтер. У Дніпрі з розмахом пройшов фестиваль науки і техніки – Best Robo Fest.

Десятки тисяч людей завітали на одне з наймасштабніших інженерних шоу в Україні.

Серед новинок фестивалю – RoboBUS. Це перша пересувна школа робототехніки. Він спроектований спеціально для навчання дітей і дорослих у групах до 10 осіб. Обладнаний 3D-принтерами, комп’ютерами та роботами. Мандрує такий автобус усією країною. А все, аби діти та дорослі відкривали для себе інженерію.

Дивіться: Червона картка Путіну: як у Харкові, Києві та Дніпрі підтримують Сенцова

Та найбільший ажіотаж навколо робота-рекордсмена. Це найбільший робот України з технологічною складовою. Він – волонтер, оснащений купюро-приймачем. Коли гроші потрапляють у механізм, серце робота загорається, і він починає говорити. На фестивалі робот збирає кошти на благодійність. А потім організатори передадуть його у власність міста, аби він продовжив свою благородну місію.

До слова, сьогодні у Києві пройшов вже традиційний 26-ий Пробіг під каштанами.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Медсестра і далі працює. Що з дитиною, якій у Дніпрі дали дезінфекційний засіб
Блиск деталей і ревіння двигунів: мотосезон у Дніпрі
Снігу по коліна, затори та обморожені. Апокаліпсис у Дніпрі попереду
Війна торгівлі та смороду. Як боротимуться з захаращеними підземками у містах
Машини на газонах, рух транспорту заблоковано – паркувальний колапс у Дніпрі
У Дніпрі Mercedes G-Wagen зробили шестиколісним
дніпро
Набережна у Дніпрі схожа на місце військових дій. Де гроші і чому зупинили роботу
910 тис. грн за виключення майна з СЕТАМ. У Дніпрі зловили хабарників

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка