Змагання українських льотчиків: найкращий екіпаж, пара та ланка з чотирьох вертольотів

Армійська авіація вдосконалює свою майстерність в небі над Рівненським полігоном.

Близько сотні льотчиків з чотирьох бригад влаштували змагання за звання кращого екіпажу, пари та ланки з 4-ох гвинтокрилів.

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У небо здіймають МІ-24 та МІ-8. Усе треба зробити швидко, точно, та влучно, аби знищити умовного противника.

До слова, бійці удосконалюють десантування з вертольотів Мі-8 в тилу ворога.

Опубліковано Червень, 01 в 21:49



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