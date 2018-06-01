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Змагання українських льотчиків: найкращий екіпаж, пара та ланка з чотирьох вертольотів

Армійська авіація вдосконалює свою майстерність в небі над Рівненським полігоном.

Близько сотні льотчиків з чотирьох бригад влаштували змагання за звання кращого екіпажу, пари та ланки з 4-ох гвинтокрилів.

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У небо здіймають МІ-24 та МІ-8. Усе треба зробити швидко, точно, та влучно, аби знищити умовного противника.

До слова, бійці удосконалюють десантування з вертольотів Мі-8 в тилу ворога.

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