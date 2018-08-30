Зміни до Конституції, девальвація гривні та тарифи – чого очікувати в новому політичному сезоні

Під оновленим куполом цієї осені буде ще гарячіше ніж зазвичай. Адже зі стартом нового політичного сезону фактично починаються і президентські перегони. Тож це буде сесія не важливих рішень, а гучних заяв, красивих обіцянок і щедрого популізму.

Чимало політичних сил знову закликатимуть оновити основний закон – такі наміри вже оголосили Президент, Народний фронт, Батьківщина і радикали. Глава держави пропонує, аби в Конституції був закріплений курс України до НАТО і ЄС. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко теж планує кардинально оновити Конституцію і повернути країні народовладдя. За перерозподіл владних повноважень і Народний фронт . Хоч усі розуміють, що назбирати триста голосів за рік до парламентських виборів нереально.

Читайте: До Верховної Ради проходять лише п’ять партій – соцопитування

Поки ж народні обранці не можуть навіть обрати новий склад ЦВК і нею досі керує ставленик Януковича. За таких умов уряду буде нелегко провести через парламент збалансований бюджет наступного року.

Хоч прем’єр обіцяє зробити все вчасно, та остаточно затвердити видатки буде надзвичайно важко, адже перед виборами кожен тягтиме фінансову ковдру у свій округ. Роздмухають вогнище політичних суперечок і економічні труднощі, і помітна девальвація гривні, і вимога МВФ таки підвищити тарифи на газ. Очевидно, що це потягне зростання всієї комуналки, а відтак товарів і послуг.

Раніше Факти ICTV розповідали скільки коштує ремонт купола Верховної Ради

Опубліковано Серпень, 30 в 18:03



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.