Знищено мільйон дерев! Хто і чому вирубує українські ліси

Околиці Києва. Соснам та дубам майже сотня років. Рубати дерева на продаж тут, як і в інших київських лісах категорично заборонено.

Але густий ліс – найчастіше лише попри дорогу.

Дерева на галявині, майже гектар – зрубали зо два тижні тому. Екологи тоді на гарячому спіймали лісників, і зафільмували абсолютно не пошкоджені дерева.

У Дарницькому лісовому господарстві божаться – майже всі дерева були хворі через короїдів. Здорових не більше 20 %.

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Більшість після рубки продали як дрова, а решту – на переробку. Цього року так санітарно вирубали вже 11 га.

Київські депутати у цілющість масштабних вирубок не вірять. На початку липня вони проголосували за абсолютну заборону суцільних санітарних рубок.

Щоправда, досі документ не набув чинності – його не опублікували в офіційному виданні. За даними всесвітньої системи моніторингу лісів, упродовж останніх 15-ти років навколо Києва знищили понад 2 тис. га зелених насаджень – а це приблизно 1 млн дерев. Екологи додають – столиця увійшла в чорну десятку регіонів України, де найактивніше нищать зелені легені.

До слова, незаконна вирубка та контрабанда лісу в Україні – нові штрафи та покарання.

Опубліковано Серпень, 01 в 19:37



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