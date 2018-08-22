Зниження держборгу та монетизація субсидій – плани Кабміну на найближчий час

Кабмін повернувся із канікул, оновив фасад і взявся до нового раунду боротьби за економіку. З 2005 року і до 2013 державний борг України зростав космічними темпами. З 12 до понад 60 мільярдів доларів. Наприклад, за правління Януковича за три роки примудрились позичити понад 30 мільярдів доларів. На обслуговування боргу цьогоріч Київ витратив 130 мільярдів гривень. Звідси, зокрема, і тиск на гривню, яка наприкінці літа почала падати.

Урядовці розписали стратегію, як ці гроші віддавати. Передусім, намагатимуться перевести доларові борги у гривню, більше позичатимуть на внутрішньому ринку. Також продовжать співпрацю з МВФ та вже розпочаті реформи. Програма максимум – за два роки знизити держборг із нинішніх понад 60 до 49% від ВВП.

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Україна має вибратися з одних позичок доти, доки треба буде віддавати інші. Нагадаємо, частину нашого боргу 2015 року вдалося списати, а частину – відкласти.

Ще одна тема – субсидії. Їх уже перепризначили 2,5 мільйонам українців. Складаючи ж реєстр, держава змогла виявити і шахраїв, які отримують субсидію, де тільки можуть. Монетизувати субсидії держава обіцяє вже наступного року.

До слова, Факти ICTV розповідали, що 50 тис. українців позбавлять субсидій

Опубліковано Серпень, 22 в 16:37



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