Зрада, приниження і слабкість – чому у США розкритикували Трампа після зустрічі з Путіним

“Зрада” – таким звинуваченням зустріли у Сполучених Штатах президента Дональда Трампа після повернення із саміту з російським лідером Володимиром Путіним.

Обурення почало закипати ще перед початком, коли Трамп, так би мовити, посипав голову попелом, заявивши, що у нинішніх, найгірших далі нікуди, стосунках між Америкою та Росією винні американці. Колишня Держсекретар і суперниця Трампа на виборах Гілларі Клінтон не поскупилася на сарказм у Twitter.

Чудовий чемпіонат світу. Питання до Президента Трампа, поки він зустрічається з Путіним: “Ви знаєте, за яку команду граєте?”.

Коли ж Путін і Трамп вийшли на прес-конференцію після кількох годин спілкування, спершу віч-на-віч, а потім у складі делегацій, оглядачі відзначили, що американський лідер, порівняно з господарем Кремля, виглядав “як невпевнений у собі молодший партнер Росії”.

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Про гострі питання говорив лише Путін – звісно у вигідному для нього ключі. Трамп переважно відмовчувався, зокрема, й стосовно України. Лаконічно передав свої враження від прес-конференції колишній очільник ЦРУ Джон Бреннан.

Це було ніщо інше, як зрада. І не тільки тому, що коментарі Трампа були ідіотськими. Він взагалі цілком у кишені Путіна.

Стриманіше, але теж обурено, відреагували й чинні посадовці-сенатори. При чому і опоненти Трампа – демократи, і його соратники-республіканці.

Американські політики обурені тим, що Трамп повністю став на бік Путіна, і вже не для американської публіки, а для всього світу і в присутності московського володаря заявив – не думає, що Росія втручалася в американські вибори. В сенаті позицію Трампа на саміті назвали “слабкою”.

Розвідницька спільнота підтвердила російське втручання. Компанії-власниці соцмереж – Facebook, Twitter,YouTube – підтвердили російське втручання. Наші країни-партнери з усієї Європи підтвердили російське втручання. І після цієї прес-конференції настав час, коли люди в Сенаті мають встати й запитати у президента: “На чиєму ви боці?”.

До слова, президент РФ Володимир Путін порадив президенту США Дональду Трампу “налаштувати Україну на виконання Мінських угод”.

Опубліковано Липень, 17 в 13:57



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