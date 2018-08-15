Зробили операцію не там, де треба: допоможіть Ярославі врятувати життя

Нашої допомоги потребує 16-річна Ярослава з Київщини. Вже 4 роки дівчинка потерпає від страшних болей у стегні. Вже не допомагають навіть найсильніші ліки.

Наші медики поставити діагноз не можуть – замість того, провели кілька безуспішних операцій і не там, де треба – біль не зникла, а з’явилась ще в одному місці.

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Тепер усі сподівання, щоб просто встановити діагноз і нарешті, почати лікування. Допомогти погодились у Швейцарії, проте сума потрібна неймовірна – 105 тисяч євро і це тільки на лікування одного з утворень.

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До слова, київські медики зробили унікальну операцію недоношеному немовляті.

Опубліковано Серпень, 15 в 10:56



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