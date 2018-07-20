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Зробити Немішаєве містечком майбутнього – проект Сергія Замідри у Нових лідерах

Стати  прикладом для всієї України – Сергій Замідрна створив програму Розумне містечко та подався  на Нові Лідери. Тут він сподівається перемогти та створити Немішаєве селищем майбутнього.

Все починається з людини, переконаний голова. Це насамперед  прозорість управління,якість послуг,нові сервіси, що полегшать доступ жителів до послуг тим самим збільшать порозуміння влади та громади.

Справжній промоутер сучасних технологій – Сергій Замідра, вже понад  два роки очолює  десятитисячне селище Немішаєве, що на Київщині. Тут розробляє проект Розумне містечко. Ідея про таке з’явилась ще у студентські роки.

Сергій вчився у паризькій школі державного управляння, по обміну їздив до німеччини, норвегії та туреччини. Ще тоді найкращі світові хай-тек ідеї хотів привезти в Україну.

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В Немішаєві запровадив електронний квиток пільговикам. Втілення коштувало 10 тис грн, заощадили 270 тис. Цим проектом вже зацікавилися не лише в інших українських містах, а й у Польщі.

Вулиці в Немішаєві освітлюються автоматично, без участі людей – комп’ютери самі розуміють, коли починає темніти. Нові ідеї пропонують і в немішаєвському молодіжному парламенті – юні мешканці створюють електронну базу населення.

В агротехнічий коледж Немішаєва запросили 70 кращих вихованців київського палацу дітей та юнацтва, вони досліджують якість води та повітря.

На полях інституту картоплярства, що у Немішаєві разом з ізраїльськими партнерами застосовують сучасні екологічні технології – за допомогою дронів бачать, де на полі є колорадські жуки або ознаки хвороби на листках, завдяки цьому менше використовують хімікатів.

Реалізувати кращі світові практики, поширити їх Україною та створити прогресивну громаду – головна мета Сергія Замідри. А перемога в проекті та мільйон гривень допоможе швидше здійснити задумане.

До слова, як стати фермером і створити кооператив – проект Владислава Гуленка у Нових лідерах.

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