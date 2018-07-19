Зриваються та затискають до смерті: коли замінять ліфти в Україні

Ще радянські норми експлуатації ліфтів потрібно негайно переглянути, або розробити державну програму модернізації підйомників. Та у нас починають рухатися тоді, коли трапилась біда.

Так у Луцьку торік одразу після ремонту – ліфт на смерть затис молоду жінку. Тоді в місті одразу зупинили майже 80 кабін, де термін експлуатації – 25 років – завершився.

Залишилось відновити 15 підйомників. Та їхня кількість щоразу зростає і не лише у Луцьку.

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А от в Одесі влада знайшла гроші в бюджеті і з мешканців додаткові збори не стягує. На відновлення аварійних кабін, що відпрацювали 25 років, лише цьогоріч місто виділило понад 200 мільйонів гривень.

Про старі кабіни одесити згадують із жахом.

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Опубліковано Липень, 19 в 18:14



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