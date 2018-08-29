ЗСУ атакують артбазу бойовиків: навчання на Рівненському полігоні
На Рівненському полігоні до бою готується артилерійська бригада оперативного командування Захід. Тут навіть досвідчені бійці вдосконалюють свої навички у стрільбі з різних артилерійських систем, управління вогнем і бойової роботи. Жодних похибок важка артилерія не пробачає, тому армійці щодня ретельно тренуються та навчають молоде поповнення.
Цього разу вони відбивали атаку ворожих ДРГ – про те, які завдання виконуватимуть, не знав ніхто. Втім, із завданням справилися.
Засідка чекає і на інший підрозділ. Втім, військові вирішують займати оборону і відбивають атаку ДРГ.
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Артилерійські підрозділи вирвалися в район зосередження. І мають небагато часу, аби стати непомітними для ворога.
Та ворожа ДРГ робить другу спробу – атакують базовий табір артилеристів. Нападають на часового.
Та той встигає попередити своїх бійців про диверсантів, їх знищують. Артилеристи виходять на бойові позиції. Про такі перешкоди армійців ніхто не попереджав – тут діють по ситуації. Із завданням впоралися – але є нюанси, які мають відточити на цих навчаннях.
До слова, військові звільняють населений пункт у зоні ООС – навчання на Рівненському полігоні.
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