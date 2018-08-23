ЗСУ взяли під контроль село Шуми: як бійці ООС повернули землі

По захисниках Кримського російсько-окупаційні війська починають гатити з мінометів калібру 120 мм, заборонених Мінськими домовленостями. Це в той час, коли діє так зване хлібне перемир’я і перед самим початком шкільного.

Водночас збільшилась площа підконтрольних Україні територій. Село Шуми тепер українське. Донедавна воно було сірою зоною між українським Торецьком і тимчасово окупованою Горлівкою. До війни тут жило більше 30 людей, зараз усього троє.

Сергій із дружиною кілька років живуть без вікон, скло повибивало під час ворожих обстрілів. Однак у підвал жодного разу не ховався – має хворі легені, тож вогке повітря йому тільки зашкодить. Їхати чоловік із рідного подвір’я нікуди не хоче.

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Воду в Шуми і до війни привозила машина. Зараз не їздить. Водою діляться військові. До старенької навідується син. Він допомагає по господарству. Баба Ніна мріє про мир, щоб не треба було більше ховатися в підвал.

Вчора Факти ICTV писали, як диверсанти перевіряють пильність бійців ООС.

Опубліковано Серпень, 23 в 19:36



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