Зупинка серця і втрата ваги до 14 кг. 6-річній Аїші потрібна допомога

Маленька Аїша потребує допомоги. Чотири місяці тому у дівчинки раптово зупинилося серце. Причини не з’ясували. За цей час Аїша кілька разів побувала на межі життя, але вона бореться. Аби дати дитині шанс – потрібне дороге висококалорійне харчування – це 400 грн. щодня.

Для мами одиначки, яка через хворобу Аїші покинула роботу, це не підйомна сума. Вона просить допомогти. Бо від нещасного випадку, в який записали і історію Аїші не застрахований ніхто з нас.

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Їй шість, вона повна життя і планів. Дівчинка – з незвичним ім’ям Аїша йде до першого класу. Нині мама плаче при найменшому спогаді про той час. Щасливий.

Що того дня сталося в шкільній їдальні – досі загадка. В Аїші раптово зупинилося серце.

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Тоді Аїшу вдалося повернути до життя, у лікарню її забрали в комі. Через два тижні дівчинка опритомніла. Сміх на мамині жарти зігрівав усю палату.

Здавалося – ще трохи і все буде, як і раніше. Але стан погіршився. Аїша не реагує на слова, худне до критичних 11-ти кілограмів. Знову потрапляє в лікарню. Аби дівчинка не згасла, їй потрібне висококалорійне харчування.

Одна банка такого харчування коштує 400 грн. Її вистачає всього на день. Для мами-одиначки, яка має старшу доньку та ще й після випадку з Аїшею змушена була кинути роботу, така сума не підйомна. Адвокат нам розповіла: якщо винного не знайдено, розраховувати на якусь компенсацію не варто.

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Опубліковано Серпень, 07 в 12:19



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