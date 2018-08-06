Звільнений бранець Кремля: як Костенка зустрічали у Києві

Десятки журналістів, омбудсмен та мама. Вона приїхала з Криму, аби особисто зустріти сина, якого востаннє бачила 2 роки тому, коли провідувала в російській колонії.

Олександра Костенка російське ФСБ затримало ще 2015 за те, що він нібито кинув камінь у кримського беркутівця під час Революції Гідності. Його засудили до 4 років колонії. Пізніше термін скоротили. 3 серпня, після закінчення терміну ув’язнення, він вийшов на волю. Нині в супроводі консула російський бранець повернувся до України.

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Спершу обіймає матір. А згодом підходить до журналістів. Дякує всім за підтримку.

Наразі Олександр відпочиває, йому невдовзі нададуть меддопомогу. Мати та брат Костенка, за словами омбудсмена теж житимуть тут із ним. До Криму через проукраїнську позицію повертатися вони бояться.

Нагадаємо, у кримчанина Олександра Костенка, звільненого з російської колонії, зламана рука.

Опубліковано Серпень, 06 в 21:48



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